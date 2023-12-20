Петербургские антимонопольщики оштрафовали банк "Открытие" на треть миллиона рублей

Банк "Открытие" должен будет выплатить штраф в размере немногим менее трети миллиона рублей, сообщили 20 декабря в петербургском УФАС. Причиной этого стало нарушение закона "О рекламе".

"Банку "Открытие" <...> назначено административное наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей", — говорится в сообщении УФАС.

Ранее банк был признан нарушителем закона "О рекламе" из-за отсутствия наименования лица, оказывающего финансовые услуги, в продвижении предлагаемых им кредитных карт. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ) на финансовую организацию был наложен штраф.

В ноябре петербургские антимонопольщики оштрафовали "Яндекс" за ненадлежащую рекламу. Сумма взыскания составила 300 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру