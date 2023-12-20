Беглов напомнил, что для нештатных ситуаций с жильем сохранены павильоны Ленэкспо

Губернатор Петербурга Александр Беглов осмотрел обстановку на месте обрушения дома № 73 на Гороховой улице, об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

"Жильцы обеспечены всем необходимым. Их временно расселили в гостиницы, к которым будет прикреплён транспорт, чтобы отвозить детей в школы и детские сады. Восемь человек решили поехать к родственникам. Город окажет помощь. Составляется план обеспечения жильём", – сказал Александр Беглов.

Также расселен соседний дом № 71 на Гороховой улице. Жильцы получили временное размещение в гостинице.

Беглов отметил, что в Петербурге есть ресурсы жилья на случай чрезвычайных ситуаций. Например, со времен пандемии сохранен павильон Ленэкспо.

На данный момент на месте работают сотрудники аварийных служб. Движение для транспорта по Гороховой улице открыто.

Напомним, что ночью в среду, 20 декабря, на Гороховой улице обрушился дом № 73. На момент обрушения все квартиры были расселены.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга