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Новости 15:19

В Петербурге планируют отменить скидки на метро по ЕКП в 2024 году

фото ЗакС политика В Петербурге планируют отменить скидки на метро по ЕКП в 2024 году

В 2024 году транспортные тарифы в Петербурге все-таки не останутся без изменений. Теперь пользователи "Единой карты петербуржца" (ЕКП) будут ездить на метро без скидок на проезд, об этом 20 декабря пишет "Фонтанка.ру".

В 2023 году проезд по ЕКП в метро стоит 47 рублей, а разовая поездка по жетону 70 рублей. Теперь скидку для владельцев ЕКП все-таки решили убрать, это следует из плана Национальной системы платежных карт (НСПК).

В пресс-службе НСПК подтвердили, что проезд по ЕКП со скидкой останется только для наземного транспорта в 2024 году.

Тоже самое касается оплаты проезда на наземном транспорте по картам платежной системы "Мир", по которой в 2023 году проезд стоит 41-43 рубля. Полная разовая стоимость проезда на наземном транспорте составляет 65 рублей. В плане НСПК карта "Мир" не упомянута.

Фото: ЗАКС.Ру


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