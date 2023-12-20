Роспотребнадзор приказал работникам носить маски на массовых мероприятиях

При проведении массовых мероприятий в Петербурге персонал должен носить медицинские маски, следует из опубликованного 20 декабря постановления главного санитарного врача города Наталии Башкетовой. О посетителях мероприятий в документе ничего не говорится.

"Руководителям всех организаций и учреждений <...> при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить <...> использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)", — говорится в тексте постановления.

Также маски должны носить работники и посетители учреждений социального обслуживания. В обоих случаях требование вступает в силу с момента опубликования и будет действовать вплоть до особого распоряжения.

Необходимость введения новых правил Башкетова объяснила подъемом заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ в Петербурге. За последние четыре недели прирост заболеваемости коронавирусом составил в городе 62,4 %, при этом в последнюю неделю он увеличился на 18,7 % относительно предыдущей. В случае с ОРВИ и гриппом прирост составил 87,1 % за четыре недели и 41,5 % только за последнюю.

Накануне стало известно о переходе на дистанционное обучение 436 школьных классов в Петербурге.

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