Более 430 школьных классов в Петербурге перешли на дистанционное обучение

В общей сложности 436 школьных классов в Северной столице приостановили обучение детей из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил 19 декабря "Петербургский дневник" со ссылкой на данные комитета по образованию. Переход на дистанционное обучение затронул 118 школ города.

Подъем заболеваемости также сказался на работе детских садов. Во вторник в Петербурге были закрыты 37 групп в 26 дошкольных учреждениях.

Неделей ранее сообщалось о приостановке очного обучения в 159 классах в 68 школах города.

Между тем за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге увеличилась на 41,4%. Что касается коронавируса, то по итогам предыдущей недели город оказался в антилидерах по количеству погибших от этой болезни.

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