В Петербурге утвердили график работы наружного освещения в 2024 году

На заседании Городской межведомственной комиссии под председательством вице-губернатора Сергея Дрегваля утвердили график работы уличного освещения на 2024 год, об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

В общей сложности в 2024 году наружное освещение будет работать на улицах Петербурга почти 4000 тысячи часов. В 2024 году освещение проработает на 13 часов 35 минут дольше, чем в 2023 году из-за високосного февраля.

Также графиком предусмотрена архитектурная подсветка 600 объектов, которая синхронизирована с освещением улиц.

В сообщении Смольного отмечено, что, по поручению губернатора Александра Беглова, в городе продолжается модернизация уличного освещения и реконструкция существующего.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга