В среду, 20 декабря, в Петербурге установили последнюю остановку общественного транспорта в 2023 году в Рыбацком, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В 2023 году комитет по благоустройству Петербурга установил в общей сложности 862 остановки общественного транспорта. Это больше, чем за прошедшие 7 лет вместе.

Всего с 2010 года комитетом было смонтировано 2056 павильонов ожидания общественного транспорта.

Последний в 2023 году павильон установили в Рыбацком. В обращении Смольного сказано, что местные жители остались довольны остановкой, которая особенно актуальна в плохие погодные условия.

Фото: ЗАКС.Ру