СК увидел ненависть по нацпризнаку в избиении участника СВО на Васильевском острове

Избиение участника СВО На Васильевском острове обрастает уголовными делами, следует из сообщения Главного следственного управления СК по Петербургу. Если накануне следствие усмотрело в происшедшем покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 пп. ж, и ч. 2 ст. 105 УК РФ), то теперь прибавило к этому обвинение в возбуждении ненависти по национальному признаку (п. а ч. 2 ст. 282 УК РФ).

По версии следствия, 18 декабря двое подозреваемых, Иракли Мунчава и Рустам Лакашия, избили в Биржевом переулке однорукого участника СВО. Причиной этого стало сделанное им замечание из-за припаркованного на тротуаре автомобиля. При этом оба фигуранта якобы высказывали в адрес оппонента фразы, направленные на возбуждение к нему ненависти и "унижающие достоинство человека по признакам национальности".

Накануне интерес к инциденту проявил председатель СК Александр Бастрыкин. В тот же день Василеостровский районный суд отправил Мунчаву под стражу до 17 февраля следующего года по делу о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ). В случае с Лакашия суд продлил срок задержания на 72 часа и перенес заседание, поскольку гражданину потребовалась врачебная помощь.

Фото: ЗАКС.Ру