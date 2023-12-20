Введенное ношение масок в Петербурге носит рекомендательный характер

В Петербурге ввели масочный режим на массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятиях, однако, как оказалось, для посетителей эта мера рекомендательная, об этом 20 декабря пишут "Известия" со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве подчеркнули, что постановление главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой об использовании масок носит лишь рекомендательный характер. Об обязательном ношении масок в постановлении не говорится.

Напомним, что в среду, 20 декабря, сообщалось, что в Петербурге введен масочный режим на массовых спортивных, культурных и новогодних мероприятиях. Также ношение масок вводится на территории стационаров и социальных учреждений.

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