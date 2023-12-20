Патриарх поведал о риске "потерять Россию" из-за мигрантов

Ситуация с не знающими русский язык и русскую культуру мигрантами усугубилась в стране за последний год, считает патриарх Московский и всей Руси Кирилл. Согласно его представлениям, при сохранении нынешних условий существует риск "потерять себя, потерять Россию".

По мнению предстоятеля РПЦ, одной из важных тем современности следует считать прибытие в Россию мигрантов, "не предпринимающих усилия — и не желающих таковые предпринимать — для интеграции в наше общество". Как заявил он на прошедшем епархиальном собрании Москвы, ситуация с иностранцами "ухудшилась в сравнении с прошлым годом".

"Стремление заполучить дешевую рабочую силу ради краткосрочных, по большому счету, экономических выгод не должно привлекать в наше Отечество огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, часто не владеющих русским языком и не имеющих уважения к России", — приводит слова главы РПЦ пресс-служба патриархии.

Тема мигрантов не впервые появляется в речах патриарха. Двумя месяцами ранее он говорил о них как об угрозе некой русской идентичности.

Фото: patriarchia.ru