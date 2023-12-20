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Муниципал 20:59

Жители Коломны обратятся к Бастрыкину из-за проблем с отоплением

фото ЗакС политика Жители Коломны обратятся к Бастрыкину из-за проблем с отоплением

Жители МО "Коломна" организовали сбор подписей под коллективным обращением к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, передает 20 декабря MR7 со ссылкой на местного депутата Илью Киселева. Жалоба горожан касается массовых отключений отопления в муниципалитете.

В письме главу СК просят взять проблему под личный контроль. По подсчетам коломенцев, прошло зимой тепло им отключали не менее восьми раз, так что в итоге без отопления они просидели приблизительно 17 дней. Нынешней зимой первое отключение произошло вечером 18 декабря и продлилось до следующего утра.

"Авария произошла на том же самом месте, что и в прошлом году, на пересечении реки Фонтанки и Английского проспекта. Просим уже сейчас взять под контроль", — говорится в обращении.

Ранее проблема с отключениями тепла в Коломне привлекла внимание депутата ЗакСа Бориса Вишневского. Во вторник парламентарий обратился к вице-губернатору Сергею Дрегвалю с просьбой проконтролировать сроки выполнения ремонта теплосетей в муниципалитете.

Фото: пресс-служба СК


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