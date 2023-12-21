КПРФ может выдвинуть в президенты 75-летнего депутата Госдумы Харитонова

Президиум КПРФ одобрил кандидатуру 75-летнего депутата Государственной думы Николая Харитонова для выдвижения в президенты, сообщил РБК со ссылкой на источник. Сам политик пояснил ТАСС, что окончательного решения руководства партии на сей счет еще предстоит дождаться. Его судьба решится на пленуме в ближайшую пятницу.

"Вперед не хотелось бы забегать", - отметил депутат.

Со своей стороны, 79-летний лидер коммунистов Геннадий Зюганов рассказал РИА "Новости", что его кандидатура для участия в президентской гонке тоже рассматривается. Предвыборный съезд партии пройдет 23 декабря, на нем проведут тайное голосование.

В 2004 году Харитонов уже шел от КПРФ на президентские выборы и в результате занял второе место. До членства в коммунистической партии он возглавлял Аграрную партию России. В VIII созыве Госдумы он руководит комитетом по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ранее ЦИК принял документы у Владимира Путина и Екатерины Дунцовой.

фото: komitet-rdva.duma.gov.ru