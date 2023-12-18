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Новости 17:17

Путин подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на переизбрание

фото ЗакС политика Путин подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на переизбрание

Президент Владимир Путин подал документы в Центризбирком для регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Бороться за переизбрание российский лидер намерен в качестве самовыдвиженца.

"Да. Сдал", — ответил Песков на вопрос РИА Новости о том, подал ли Путин документы.

Сами выборы назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на них продлится три дня.

Инициативная группа по выдвижению Путина в президенты собралась в московском концертном зале "Зарядье" в минувшую субботу. На следующий день "Единая Россия" на своем съезде поддержала кандидатуру нынешнего главы на предстоящих выборах. Для Путина они станут пятыми по счету, в которых вон принимает участие.

Фото: Kremlin.ru


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