Петербуржцу потребовалось четыре операции после падения на него глыбы льда с крыши

Петербургские медики спасли мужчину, на которого упала глыба льда с крыши и чуть не убила, об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе НИИ скоро помощи имени И. И. Джанелидзе.

Мужчине понадобилось четыре операции, чтобы вернуть его к жизни. Петербуржец попал в медицинское учреждение без сознания в тяжелом состоянии. Тогда медики поместили его в противошоковую операционную.

В учреждении пострадавшему диагностировали и ссадины, и ушибы, и гематомы, а также переломы крестца, ребер, позвонка, разрыв почки и многие другие травмы.

Напомним, что в Петербурге 20 декабря от сосулек и гололеда пострадали 28 горожан, а также несколько их автомобилей.

Фото: ЗАКС.Ру