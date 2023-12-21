В Петербурге 28 горожан пострадали от гололеда и сосулек

В среду, 20 декабря, 28 петербуржцев и несколько автомобилей пострадали из-за сложных погодных условий и недостаточной уборки в городе, об этом 21 декабря пишет 78.ru.

В общей сложности за сутки 27 петербуржцев упали на дорогах из-за гололеда, а еще на одного упала сосулька с кровли здания. Большинство из пострадавших отправились домой после оказания медицинской помощи, однако некоторые все-таки получили более серьезные травмы.

Пострадали не только сами петербуржцы, но и их автомобили. В среду, 20 декабря, некоторым авто повредили капот, крышу, стекла и даже задние двери.

Напомним, что в Калининском районе Петербурга утром 18 декабря упавшая сосулька убила дворника.

Фото: ЗАКС.Ру