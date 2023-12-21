Два объекта обанкротившегося петербургского "Метростроя" выставили на торги

В Петербурге продадут два объекта недвижимости, принадлежащих ОАО "Метрострой", в рамках процедуры банкротства компании, сообщает Российский аукционный дом (РАД).

Первый имущественный комплекс, расположенный в Коломягах (Ново-Никитинская улица, 3), оценивается в 1,6 млрд рублей. Он уйдет с молотка 1 февраля. Объект состоит из двух земельных участков и восьми административно-хозяйственных зданий.

Вторым активом стал похожий комплекс по адресу Витебский проспект, 109. Его начальная цена втрое меньше — 520 млн рублей. Речь тоже идет о двух участках и восьми строениях. Аукцион состоится 15 февраля.

"В первую очередь этот лот может быть интересен новому генподрядчику строительства петербургского метрополитена", - считает замглавы департамента продаж РАД Дарья Гончарова.

Напомним, что ОАО "Метрострой" признали банкротом в августе 2021 года. Сегодня петербургской подземкой занимается компания "Метрострой Северной Столицы".

фото: РАД