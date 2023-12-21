ГАТИ и прокуратура Петербурга проверили качество уборки крыш и тротуаров

Прокуратура и Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга проверили качество зимней уборки в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Центральном и Невском районах города, об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Особенно сотрудники прокуратуры и ГАТИ обращали внимание на уборку кровли нежилых помещений. В общей сложности специалисты осмотрели 40 зданий, на пяти из которых были обнаружены нарушения. Например, уборка отсутствовала или была произведена некачественно на домах на улицах Шкапина, Степана Разина и Дудко.

Нарушения в уборке дворовых территорий выявили в одном квартале в Василеостровском районе, в двух в Выборгском и в восьми в Центральном. Там плохо очищены проезды и есть наледь на дорожках для пешеходов.

Сейчас по выявленным нарушениям проводятся профилактические мероприятия.

Напомним, что в Петербурге 28 горожан пострадали 20 декабря от наледи и сосулек.

Фото: ЗАКС.Ру