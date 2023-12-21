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Новости 12:48

ФНС стала запрашивать информацию о зарубежных счетах у людей с двойным гражданством

фото ЗакС политика ФНС стала запрашивать информацию о зарубежных счетах у людей с двойным гражданством

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала запрашивать у россиян с двойным гражданством данные о зарубежных счетах и проверять соблюдение валютного законодательства, об этом 21 декабря пишут "Ведомости" со ссылкой на юристов и налоговых экспертов.

В запрашиваемую ФНС информацию входят данные российского и заграничного паспортов, количество дней нахождения заграницей, копии документов о ВНЖ или иностранного гражданства. Кроме этого, ФНС просит выписки по счетам из зарубежных банков.

В самой налоговой службе ссылаются на закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Он позволяет проводить подобные проверки, однако ранее ФНС не требовала предоставлять данные о ВНЖ или гражданстве.

Фото: pixabay


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