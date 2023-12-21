Грузооборот российского Северо-Запада с Ираном и Индией вырос более чем на 20%

За первые одиннадцать месяцев года количество грузов, которыми Россия обменивается с Ираном и Индией по Октябрьской железной дороге, выросло на 21%. Таковы данные ОЖД, опубликованные изданием "Ведомости. Северо-Запад".

В абсолютных цифрах объем перевозок по указанным направлениям составил 72,8 тысяч тонн. Железнодорожная компания рассчитывает, что по итогам всего календарного года показатель превысит 90 тысяч тонн.

Отрезок ОЖД, занятый в торговле с Ираном и Индией, входит в международный транспортный коридор "Север-Юг", по которому чаще всего перемещают вагоны с древесиной, бумажной продукцией и промтоварами.

На неделе стало известно, что Иран на фоне резкого подорожания куриных яиц внутри России может стать их новым импортером.

Фото: ЗАКС.Ру