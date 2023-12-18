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Россия может начать импорт куриных яиц из Ирана

фото ЗакС политика Россия может начать импорт куриных яиц из Ирана

Россию на полгода освободят от уплаты ввозной таможенной пошлины при поставках куриных яиц из стран дальнего зарубежья. Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии, о чем сообщается на ее сайте. Мера продлится с 1 января по 30 июня будущего года.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев констатировал, что яйца существенно подорожали с начала года. В качестве страны-поставщика он рассматривает уже не только Турцию, о которой официальными представителями РФ говорилось ранее, но и Иран. Предполагается, что отмена ввозной пошлины позволит продавать импортные яйца конечному потребителю по цене, сопоставимой с внутрироссийской.

"Мера носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний период, а также избежать возможного возникновения дефицита", - добавил Слепнев.

Напомним, что куриные яйца продолжают дорожать от недели к неделе, и с начала года их цена выросла уже наполовину. Доступность этого социально значимого товара стала одной из тем итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся на минувшей неделе.

фото: unsplash


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