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Новости 13:48

В России запустят льготный лизинг беспилотников в 2024 году

фото ЗакС политика В России запустят льготный лизинг беспилотников в 2024 году

Правительство России запустит льготный лизинг гражданских беспилотников в 2024 году, об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе кабмина.

В распоряжении правительства сказано, что на эти цели из бюджета заложено 2,5 млрд рублей. Также уточняется, что инвестиции будут направлены в "Государственную транспортную лизинговую компанию". Компания хочет привлечь для программы еще 600 млн рублей.

Ставка будет зависеть от выбранного типа беспилотника. Она составит от 3% до 8,5%. Также уточняется, что договор будет составляться на срок от трех до пяти лет.

Напомним, что в Петербурге до 15 апреля 2024 года действует запрет на запуск беспилотных воздушных средств.

Фото: unsplash.com


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