Милонов хочет простимулировать помогающих коммунальщикам в непогоду

Депутат Госдумы Виталий Милонов придумал экономические меры, призванные на фоне тяжелых погодных условий помочь в деле уборки улиц и дворов от снега и льда и разгрузить коммунальные службы.

Единоросс предложил ввести материальные стимулы для граждан, которые добровольно очищают улицы и здания от последствий непогоды и тем самым спасают остальных от потенциальных травм. Свои соображения на сей счет политик направил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзулину.

"Через портал "Госуслуги" люди могли бы получать оперативное согласование на уборку отдельных участков улиц и тротуаров, а также получать стимулирующую компенсацию в виде бесплатных абонементов на парковку автотранспорта, вычет по платежам ЖКХ или компенсацию на отдельные виды платежей и налогов", - пересказал он содержание обращения в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе Милонов был неприятно удивлен качеством зимней уборки в своем родном городе, предположив, что у Смольного могли закончиться дворники.

Фото: ЗАКС.Ру