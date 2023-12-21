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Новости 16:05

За акцию на Красной площади Удальцов получил неделю обязательных работ

фото ЗакС политика За акцию на Красной площади Удальцов получил неделю обязательных работ

Тверской суд Москвы рассмотрел "митинговый" административный протокол, составленный 21 декабря на политика Сергея Удальцова по ч. 4 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Координатору "Левого фронта" назначили сорок часов обязательных работ, о чем он сам сообщил в своем Telegram-канале.

Судебное решение политик намерен обжаловать. Случившееся с ним он расценил как акт запугивания в преддверии президентских выборов.

Удальцова задержали на Красной площади во время акции ко дню рождения Иосифа Сталина. Такому повороту событий он удивился, поскольку акция была согласована с исполнительной властью столицы депутатами от КПРФ.

фото: Сергей Удальцов / Telegram


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