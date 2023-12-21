За акцию на Красной площади Удальцов получил неделю обязательных работ

Тверской суд Москвы рассмотрел "митинговый" административный протокол, составленный 21 декабря на политика Сергея Удальцова по ч. 4 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Координатору "Левого фронта" назначили сорок часов обязательных работ, о чем он сам сообщил в своем Telegram-канале.

Судебное решение политик намерен обжаловать. Случившееся с ним он расценил как акт запугивания в преддверии президентских выборов.

Удальцова задержали на Красной площади во время акции ко дню рождения Иосифа Сталина. Такому повороту событий он удивился, поскольку акция была согласована с исполнительной властью столицы депутатами от КПРФ.

фото: Сергей Удальцов / Telegram