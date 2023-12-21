В Петербурге решили создать 44 временных избирательных участка

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 21 декабря приняла решение о создании временных избирательных участков для голосования за президента России в марте 2024 года. Трансляция заседания Горизбиркома проходит в группе комиссии в соцсети "ВКонтакте".

Секретарь ГИК Екатерина Астафьева сообщила на собрании, что всего в Петербурге создадут 44 временных УИК. Из них 41 — в учреждениях здравоохранения, 2 — в СИЗО, 1 — в аэропорту Пулково, уточнила Астафьева. Председатель Горизбиркома Максим Мейксин добавил, что комиссия ждет согласования от РЖД о создании временных избирательных участков на Московском и Ладожском вокзалах.

Также на заседании Горизбирком согласовал создание избирательного участка для россиян, у которых нет прописки. Его создадут в ГКУ "Центр учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства", уточнила Астафьева.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру