На автора сериала Mr. Freeman завели уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ

В отношении автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна* возбудили уголовное дело по статье о фейках о российской армии (п."д" ч.2 ст.207.3 УК РФ), об этом 21 декабря пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело было возбуждено из-за публикаций Мунтяна* в Telegram-канале о событиях в украинском городе Буче. По статье о фейках о ВС РФ автору сериала может грозить до 10 лет лишения свободы.

Сейчас Павел Мунтян* находится за границей.

Напомним, что Хорошевский районный суд Москвы также в пятницу, 22 декабря, рассмотрит административный протокол в отношении Павла Мунтяна* по статье о дискредитации армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ). На данный момент неизвестно, что стало причиной для составления протокола.

*Минюст внес Павла Мунтяна в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру