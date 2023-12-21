Марию Певчих* объявили в розыск

Российское Министерство внутренних дел объявило представительницу политической эмиграции Марию Певчих* в розыск. Вместе с ней в базе ведомства появилась аналогичная карточка ее коллеги Дмитрия Низовцева**. Оба имеют отношение к YouTube-каналу "Популярная политика".

Певчих* известна прежде всего как одна из ближайших сподвижниц осужденного оппозиционера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), как глава его политической организации и как автор расследований. Низовцев** получил известность главным образом как журналист и ведущий.

36-летнюю Певчих* и ее ровесника Низовцева** преследуют по уголовным статьям без указания их номеров. В прошлом году СК усмотрел в высказываниях "навальнистов" на "Популярной политике" признаки распространения фейков об армии (ст. 207.3 УК). О возбуждении дел широко не объявлялось.

*Минюст внес Марию Певчих в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Дмитрия Низовцева в единый реестр иноагентов

фото: Популярная политика / YouTube (скриншот)