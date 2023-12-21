На юго-западе Петербурга электричка насмерть сбила женщину

Утром 21 декабря электрички на Балтийском направлении выбились из графика. Причиной тому стало чрезвычайное происшествие на станции Сосновая поляна, где пригородный поезд наехал на петербурженку. Об этом сообщает издание 47news со ссылкой на представителей Октябрьской железной дороги.

Полученные женщиной травмы привели к летальному исходу. Как следствие, в пути задержались еще четыре электрички. Пресс-служба ОЖД призвала граждан к повышенной бдительности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В транспортной полиции рассказали, что погибшая от травм жительница города переходила пути в неположенном месте. Врачи скорой помощи не смогли ее спасти.

Фото: ЗАКС.Ру