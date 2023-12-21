"Медиазону"* оштрафовали на 300 тысяч рублей

Суд в Москве назначил штраф учредителю интернет-издания "Медиазона"* (ООО "ЗП") в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает само издание со ссылкой на пресс-службу Басманного суда столицы.

В публикациях медиапроекта усмотрели несоблюдение законодательства об иноагентах. Протокол составили по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента). Административное дело находилось в судебной базе около двух месяцев.

Отметим, что представителей "Медиазоны"* в последнее время штрафуют регулярно. 28 ноября издание получило 300 тысяч рублей штрафа за посты в Telegram-канале без плашки иностранного агента. На этой неделе 150 тысяч рублей штрафа выписали главреду СМИ Сергею Смирнову** за игнорирование все тех же требований законодательства.

*Минюст внес "Медиазону" (учредитель — ООО "ЗП") в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Сергея Смирнова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру