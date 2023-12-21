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Новости 20:18

Экс-министра Михаила Абызова приговорили к 12 годам колонии строгого режима

фото ЗакС политика Экс-министра Михаила Абызова приговорили к 12 годам колонии строгого режима

Преображенский районный суд Москвы огласил приговор бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову по статьям об организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), о легализации денег, полученных преступным путем (п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

По версии следствия, еще в 2012 году Абызов и другие фигуранты дела создали сообщества для хищения денег двух компаний из Новосибирской области, связанных с энергетикой. В общей сложности фигуранты похитили 4 млрд рублей.

Суд приговорил Михаила Абызова к 12 годам колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 80 млн рублей. Государственное обвинение просило для него 19,5 лет колонии.

Другие фигуранты получили от 7 до 18,5 лет колонии, а Яну Балан и Оксану Роженкову отпустили из зала суда, назначив каждой штраф в размере 4 млн рублей, об этом пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru


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