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Новости 9:18

На Леонида Гозмана* завели уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ

фото ЗакС политика На Леонида Гозмана* завели уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ

В отношении политика и общественного деятеля Леонида Гозмана* возбуждено уголовное дело по статье о фейках о российской армии (п."д" ч.2 ст.207.3 УК РФ), об этом 22 декабря пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Причиной для возбуждения дела стали публикации в разных социальных сетях, в которых якобы искажались действия армии России и руководства.

Также уточняется, что в отношении публикаций Гозмана* было проведено комплексное психолого-лингвистическое исследование, которое доказало намерение исказить информацию.

Напомним, что в 2022 году из-за поста в социальных сетях Леонид Гозман* получил административный арест по статье об отождествлении СССР с нацистской Германией.

*Минюст внес Леонида Гозмана в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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