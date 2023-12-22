Полиция проверила мигрантов, работающих на стройке "Лахта Центра"

Петербургские правоохранительные органы провели рейд по выявлению нарушителей среди мигрантов, которые работают на стройке "Лахта Центра", об этом 21 декабря писали 78.ru.

У иностранных специалистов проверили документы. Однако не у всех было разрешение на работу, таких граждан иностранных государств забрали в полицию.

У тех работников, которые получили российское гражданство, помимо рабочих документов, проверили постановку на воинский учет.

Напомним, что в начале декабря 2023 года на стройплощадке "Лахта Центра" произошла массовая драка рабочих.

Фото: ЗАКС.Ру