ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:17

Полиция проверила мигрантов, работающих на стройке "Лахта Центра"

фото ЗакС политика Полиция проверила мигрантов, работающих на стройке "Лахта Центра"

Петербургские правоохранительные органы провели рейд по выявлению нарушителей среди мигрантов, которые работают на стройке "Лахта Центра", об этом 21 декабря писали 78.ru.

У иностранных специалистов проверили документы. Однако не у всех было разрешение на работу, таких граждан иностранных государств забрали в полицию.

У тех работников, которые получили российское гражданство, помимо рабочих документов, проверили постановку на воинский учет.

Напомним, что в начале декабря 2023 года на стройплощадке "Лахта Центра" произошла массовая драка рабочих.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама