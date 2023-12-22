В Петербурге задержали бизнесмена, судимого за убийства и ездившего на СВО

Накануне петербургские силовики в торговом центре "Европолис" задержали 67-летнего предпринимателя Александра Тютина. В январе он вернулся из зоны военной спецоперации, где он был частью ЧВК "Вагнер". Еще раньше он был судим за заказные убийства. Новое задержание связано с аналогичными действиями, передает пресс-служба СК. Дело завели по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК (заказное убийство). Ведомство будет добиваться помещения фигуранта под стражу.

По версии следствия, на почве ревности к молодой жене Тютин после возвращения с фронта заказал убийство знакомого спецназовца, находящегося в Турции. Несостоявшийся исполнитель преступного замысла заявил на заказчика в правоохранительные органы.

Бизнесмена по делу об убийстве целой семьи осудили в 2021 году. Он получил 23 года лишения свободы и смог избежать большей части наказания благодаря набору заключенных в ЧВК.

фото: ГСУ СК по Петербургу (скриншот видео)