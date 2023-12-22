РЖД хочет разрешить пассажирам посадку в поезд по QR-коду

В ближайшем будущем пассажиры российских поездов смогут при посадке на них ограничиться предъявлением двухмерного QR-кода в мобильном приложении "Госуслуги". От бумажных билетов при посадке хочет отказаться ОАО "РЖД", прорабатывающее нововведение вместе с правительственными чиновниками, передает ТАСС.

Де-факто бумажная версия билета не нужна уже сегодня, в 99% случаях посадок дело обходится без нее, о чем рассказали в пресс-службе железнодорожной компании.

"Ни о каком принудительном переходе на посадку по биометрии в ближайшие годы речь не идет", - добавили в РЖД.

Со своей стороны, замминистра транспорта Дмитрий Баканов считает, что насущной необходимости в посадке по биометрии нет, поскольку больших очередей при посадке на поезда дальнего следования не наблюдается. Тем не менее, министерство продолжает обсуждать эту экспериментальную практику, уже сегодня реализумую в столичной подземке.

Фото: ЗАКС.Ру