Ходорковского* снова оштрафовали по иноагентскому протоколу

Мещанский суд Москвы выписал штраф в размере 50 тысяч рублей политическому эмигранту и общественному деятелю Михаилу Ходорковскому*. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд счел политика нарушившим законодательство об иностранных агентах. Административное дело оформили по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента). По всей видимости, в вину Ходорковскому* вменили отсутствие указания на присвоенный ему Минюстом статус в постах и видеороликах.

Ходорковского*, признанного иноагентом весной прошлого года и живущего в Лондоне, не в первый раз штрафуют в России за отсутствие плашки в выпускаемом контенте.

*Минюст внес Михаила Ходорковского в единый реестр иноагентов

фото: Михаил Ходорковский* / YouTube (скриншот)