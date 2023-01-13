Суд в Москве оштрафовал Михаила Ходорковского* на 300 тысяч рублей по иноагентской статье

Мещанский суд Москвы решил оштрафовать бывшего директора компании ЮКОС Михаила Ходорковского* на 300 тысяч рублей из-за отсутствия плашки иностранного агента на публикуемых в соцсетях материалах, передаёт ТАСС.

В конце мая прошлого года Ходорковского внесли в реестр иноагентов с формулировкой "осуществление политической деятельности". Там же в графе об заграничных источниках финансирования указали Украину.

Напомним, что бизнесмен уже давно не живёт в России. Он уехал сразу после освобождения из тюрьмы в 2013 году: тогда Ходорковского отпустили благодаря помилованию Владимира Путина.

*Минюст РФ внёс Михаила Ходорковского в единый реестр иноагентов