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Новости 14:18

Троицкий мост украсила модернизированная подсветка

фото ЗакС политика Троицкий мост украсила модернизированная подсветка

В Петербурге на Троицком мосту завершились реконструкция архитектурно-художественной подсветки и монтаж подсветки на мосту Бетанкура, об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

"Большие и малые мосты – визитная карточка Санкт-Петербурга. Каждый из них неповторим. Художественная подсветка подчеркивает архитектурные и конструктивные особенности переправ и создает общую гармоничную картину светового оформления города", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов

Специалисты "Ленсвета" модернизировали освещение Троицкого моста как раз к юбилею переправы. Теперь мост освещают 1150 новых светодиодных приборов. 

Впервые архитектурное освещение появилось у Троицкого моста в 1995 году. Тогда мост из всех переправ стал первым, кто получил подсветку.

Сейчас в управлении "Ленсвета" находится подсветка более 30 больших и малых мостов, а также 600 других объектов Северной столицы.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил петербургских энергетиков с профессиональным праздником 22 декабря.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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