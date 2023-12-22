Троицкий мост украсила модернизированная подсветка

В Петербурге на Троицком мосту завершились реконструкция архитектурно-художественной подсветки и монтаж подсветки на мосту Бетанкура, об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

"Большие и малые мосты – визитная карточка Санкт-Петербурга. Каждый из них неповторим. Художественная подсветка подчеркивает архитектурные и конструктивные особенности переправ и создает общую гармоничную картину светового оформления города", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Специалисты "Ленсвета" модернизировали освещение Троицкого моста как раз к юбилею переправы. Теперь мост освещают 1150 новых светодиодных приборов.

Впервые архитектурное освещение появилось у Троицкого моста в 1995 году. Тогда мост из всех переправ стал первым, кто получил подсветку.

Сейчас в управлении "Ленсвета" находится подсветка более 30 больших и малых мостов, а также 600 других объектов Северной столицы.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил петербургских энергетиков с профессиональным праздником 22 декабря.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга