Из-за непогоды к врачам обратились почти триста петербуржцев

За прошедшую неделю медицинская помощь потребовалась 290 петербуржцам, получившим травмы по причине неблагоприятных погодных условий. Такую статистику озвучил журналистам глава отдела травматологии НИИ имени Джанелидзе Игорь Беленький. Ровно одной десятой от доставленных в приемное отделение института скорой помощи (29 людям) потребовалась госпитализация.

"При увеличении количества пострадавших мы готовы каким-то образом реструктуризировать работу института, ограничить плановую госпитализацию, перепрофилировать часть коек и часть отделений, которые не зависят от сезонного изменения количества больных", - приводит слова специалиста ТАСС.

Стационар НИИ открыт для пациентов из пригородов и даже из Ленобласти.

Напомним, что нынешняя неделя ознаменовалась первой жертвой некачественной зимней уборки: на Пискаревке наледь с крыши убила молодого мужчину, в связи с чем возбудили уголовное дело.

Фото: ЗАКС.Ру