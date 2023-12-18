В Петербурге гибель прохожего после падения сосульки привела к уголовному делу

Первая в нынешнем сезоне гибель петербуржца от упавшей с высоты наледи обернулась уголовным делом, о чем сообщает региональное управление СК.

Сход льда с крыши на углу проспекта Мечникова и Замшиной улицы лишил жизни 31-летнего мужчину. Дело завели по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Правоохранители успели осмотреть место событий и продолжают собирать информацию об обстоятельствах инцидента. Точная причина смерти устанавливается.

СК предупредил управляющие компании и иные организации об уголовной ответственности за некачественную зимнюю уборку в опасную погоду и призвал их принять "исчерпывающие меры" для безопасности граждан.

В тот же день, 18 декабря, глыба льда упала на голову прохожему в Мучном переулке. Без сознания мужчину увезли в больницу на карете скорой помощи.

фото: ГСУ СК по Петербургу