На улицах Петербурга появятся трамваи и автобусы, украшенные гирляндами

В Петербурге начались новогодние акции "Волшебный трамвай" и "Везет в Новый год", в рамках которых на улицах появились украшенные троллейбусы, автобусы и трамваи, об этом 22 декабря в своем Telegram-канале написал вице-губернатор Кирилл Поляков.

Сотрудники "Горэлектротранса" украсили гирляндами некоторые трамваи, которые курсируют в Приморском, Выборгском, Петроградском, Василеостровском, Красносельском и Московском районах.

Пассажиры автобусов №2, 3, 7, 24, 33, 169А, 181 и 196 тоже смогут проехаться на украшенных автобусах, за рулем которых будут Деды Морозы, а кондукторы станут Снегурочками.

Напомним, что 15 декабря на Дворцовой площади начали украшать новогоднюю ёлку, а 20 декабря на ней зажглись все огни.

Фото: Telegram-канал вице-губернатора Кирилла Полякова