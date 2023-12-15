На Дворцовой площади к Новому году начали украшать главную ёлку города

На Дворцовой площади начали украшать главную ёлку Петербурга к Новому году, об этом 15 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Сейчас на ёлке уже установлены гирлянды и скоро появятся игрушки в ретростиле: флажки, серпантин, щелкунчики, лошадки и другие игрушки.

Днем сияние огней на главной городской елке не видно, однако в темное время суток петербуржцы смогут любоваться новогодним сиянием на дереве.

Напомним, что новогоднюю ёлку в Петербург привезли из Рощино во вторник, 12 декабря. Высота дерева составляет 25 метров, специалисты также срубили с нее лишние ветки. Сообщалось, что огни на ней зажгут 20 декабря, однако 15 декабря дерево уже украсило золотистое сияние.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга