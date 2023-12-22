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Новости 15:05

В Выборге арестовали мигрантов за попытку пересечь финскую границу

фото ЗакС политика В Выборге арестовали мигрантов за попытку пересечь финскую границу

В Ленинградской области пограничники остановили двоих уроженцев ближневосточных стран, которые намеревались незаконно пересечь российско-финскую границу. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального погрануправления ФСБ пишет ТАСС.

Против мигрантов возбудили дело о покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 322 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК). Оба человека по решению суда в Выборге оказались в следственном изоляторе.

Напомним, что именно по причине наплыва нелегальных мигрантов правительство Финляндии в декабре решило закрыть все КПП на границе с Россией.

Фото: ЗАКС.Ру


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