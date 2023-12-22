Петербургскому режиссеру и поэту Королеву продлили арест до апреля

Выборгский районный суд Петербурга продлил срок содержания под стражей для режиссера-документалиста и поэта Всеволода Королева на три месяца, сообщает городское издание MR7. С прошлого лета его преследуют по делу о фейках про Воооруженные силы (ст. 207.3 УК). Ему предстоит провести в предварительном заключении как минимум до 2 апреля.

Арестант и его защитник вновь безуспешно попросили о домашнем аресте. В следственном изоляторе состояние здоровья фигуранта стало ухудшаться. На заседании подсудимый процитировал философа Владимира Бибихина.

Королев оказался под уголовным преследованием после того, как сделал документальные работы о других политзаключенных. Он также публиковался в журнале "Дискурс".

Следствие считает, что петербуржец на своей странице "ВКонтакте" распространял заведомо ложные сведения о российских военнослужащих. Подробнее о деле Всеволода Королева, находящегося под арестом почти полтора года, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру