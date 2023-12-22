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Новости 15:47

Алексей Гуляев стал гендиректором автодилера "Рольф"

фото ЗакС политика Алексей Гуляев стал гендиректором автодилера "Рольф"

У российского автодилера "Рольф" после передачи активов сменился генеральный директор, об этом 22 декабря пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу организации.

После временной передачи активов Росимуществу, пост генерального директора займет Алексей Гуляев, который ранее был операционным директором группы "Авилон", а его заместителем станет Светлана Виноградова.

Стоит отметить, что автодилер "Авилон", в котором ранее работал Гуляев, был главным конкурентом компании "Рольф", об этом пишет РБК.

Напомним, что в пятницу, 22 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому активы компании "Рольф" передаются Росимуществу.

Фото: ЗАКС.Ру


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