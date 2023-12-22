Путин передал активы автодилера "Рольф" Росимуществу

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росимуществу передается временное управление компанией "Рольф", об этом 22 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на указ.

Компания "Рольф" является одним из крупнейших автодилеров в России.

Теперь под управление Росимущества переходят сама компания и все доли в юридических лицах дилерской группы – ООО "Рольф Моторс", ООО "Рольф Эстейт Санкт-Петербург" и ООО "Рольф Тех".

Указ президента вступает в силу со дня официального публикования. Путин подписал документ в пятницу, 22 декабря.

В Петербурге "Рольф" является одним из крупнейших автодилеров. Салоны компании есть на Пулковском шоссе, Витебском проспекте, улице Савушкина, Октябрьской набережной, Стартовой улице и на Полюстровском проспекте.

Фото: kremlin.ru