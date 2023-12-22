В Москве дали 15 суток рэперу, участвовавшему в "голой вечеринке" знаменитостей

Лефортовский суд в Москве рассмотрел два административных протокола, составленные на рэпера со сценическим псевдонимом Vacio. Его признали виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ст. 6.21 КоАП), о чем пишут медиапроекты Baza и RusNews.

Рэпера задержали накануне на фоне общественного резонанса, который вызвала закрытая вечеринка, организованная телеведущей Анастасией Ивлеевой. На вечеринке молодой человек фотографировался обнаженным. Из одежды на нем был имелся только один носок.

Наказанием по первому протоколу стали 15 суток спецприемника, а по второму - штраф в размере 200 тысяч рублей.

Увеселительное мероприятие Ивлеевой с участием различных знаменитостей вызвало реакцию со стороны депутатского корпуса. Так, единоросс Мария Бутина пожаловалась на откровенно нарядившихся "тусовщиков" в полицию. Ее возмущение разделил петербуржец Виталий Милонов.

Фото: ЗАКС.Ру