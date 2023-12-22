Путин приедет в Петербург на заседание ЕврАзЭС

Президент России Владимир Путин приедет в Петербурге в понедельник, 25 декабря, на заседание высшего Евразийского экономического совета (ЕврАзЭС), об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В рамках заседания планируется подписание разных документов, например, декларация о развитии совета до 2030 года, а также далее будет проведена неформальная встреча.

Кроме этого, будут подведены итоги работы Евразийского экономического совета под председательством России.

Также в понедельник и во вторник, 25 и 26 декабря, пройдет неформальная встреча стран СНГ.

Фото: kremlin.ru