В Петербурге разведут семь мостов в ночь на 23 декабря

В ночь с пятницы на субботу, с 22 на 23 декабря, в Петербурге разведут семь мостов на Неве и Большой Неве, об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

Причина развода мостов в зимнее время – проход одного судна. В связи с этим специалисты "Мостотреста" составили предварительный график разводки мостов, время может поменяться.

Володарский мост разведут с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:45, мост Александра Невского с 2:20 до 5:10, Большеохтинский мост с 2:00 до 5:00, Литейный мост с 1:40 до 4:45, Троицкий мост с 1:20 до 4:50, Дворцовый мост с 1:10 до 4:45 и Благовещенский мост с 1:25 до 5:00.

Напомним, что последнюю штатную разводку мостов совершили в ночь на 30 ноября.

Фото: unsplash.com