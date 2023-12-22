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Новости 17:05

Иноагентские штрафы получили Михаил Светов* и Антон Долин**

фото ЗакС политика Иноагентские штрафы получили Михаил Светов* и Антон Долин**

Савеловский суд Москвы назначил штрафы политику Михаилу Светову* и кинокритику Антону Долину**. Обоих признали нарушителями законодательства об иноагентах и привлекли к ответственности по протоколам, составленным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Если либертарианца Светова* оштрафовали на 50 тысяч рублей, то сумма штрафа для Долина** составила 40 тысяч.

Примечательно, что кинокритик, в отличие от Светова*, маркирует свой контент, однако делает это своеобразно. Текст его плашек отличается от предписанной нормы. В некоторых случаях на месте и под видом иноагентской маркировки в его постах можно даже встретить нецензурную лексику.

*Минюст внес Михаила Светова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Антона Долина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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