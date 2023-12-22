У главы архивного комитета появился новый заместитель

Новым заместителем председателя архивного комитета Петербурга стал Павел Крылов, который также руководит подведомственным отделом информатизации и защиты информации. К своим обязанностям Крылов приступил 15 декабря, уточнили ЗАКС.Ру в пресс-службе ведомства.

Крылов и ранее занимал пост заместителя главы архивов Петербурга. Как минимум с 2014 года. В 2020-2021 годах он был временно исполняющим обязанности главы комитета.

Ранее в комитете по молодежной политике заместителем председателя стала бывшая сотрудница средней школы, которая победила в конкурсе для перспективных чиновников.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру