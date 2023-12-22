На Красногвардейской площади открылся предвыборный штаб Путина

В Петербурге 22 декабря начал функционировать предвыборный штаб президента Владимира Путина, собравшегося избираться на свой пятый срок. Первый день его работы осветил телеканал "Санкт-Петербург".

Сопредседателями штаба, расположившегося в здании на Красногвардейской площади, стали ректор СПбГУТД Алексей Демидов, глава Совета городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев и координатор петербургского филиала фонда "Защитники Отечества" Евгений Шувалов.

Ответственные за кампанию Путина в городе планируют провести несколько десятков пикетов в его поддержку. Наиважнейшей целью они также назвали свою доступность для горожан: в идеале, граждане должны получить возможность в любое удобное для них время, возле дома или офиса оставить свою подпись, необходимую для регистрации кандидата. Всего по стране таких подписей Путину нужно собрать 300 тысяч.

Накануне был дан старт работе федерального штаба Путина. В его руководство вошел актер Дмитрий Певцов.

фото: скриншот пресс-конференции "Итоги года" с Владимиром Путиным